Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: riparte il ritiro al Viola Park

Inizia oggi la seconda settimana di ritiro per la Fiorentina, attesa al Viola Park oggi da una doppia seduta. La prima stamani a porte chiuse, la seconda invece si svolgerà al centro sportivo di Bagno a Ripoli a partire dalle ore 18.30, come di consueto per gli allenamenti pomeridiani a porte aperte per chi si prenoterà sul sito gratuitamente.