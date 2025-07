De Gea: "Pioli vuole uno stile di gioco chiaro: dobbiamo lavorare al meglio"

vedi letture

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alle parole di David De Gea, intervistato da Cronache di Spogliatoio. Ecco alcune delle frasi più interessanti:

È felice per il suo ex compagno Paul Pogba tornato a giocare nel Monaco?

"Gli ho scritto "Dai vieni alla Fiorentina!". Spero che torni a giocare bene. Ha avuto sfortuna con quello che gli è successo ma è un grande calciatore. Lui è un ragazzo sempre allegro, balla sempre. Spero che gli vada molto molto bene al Monaco".

"Tutte le squadre si preparano bene, sono forti e tutte vogliono vincere. Dobbiamo lavorare molto e bene come dice Pioli. Il mister ci chiede uno stile di gioco molto chiaro, dobbiamo migliorare insieme e tutti dare qualcosa in più per crescere".