Fiorentina, il programma di oggi in casa viola con allenamenti e conferenze

Giornata di vigilia di Conference League quella che ha preso il via oggi, mercoledì 30 aprile. Fiorentina e Betis Siviglia aprono le porte dei rispettivi club in vista della partita di giovedì sera in Spagna. Per quanto riguarda i viola, alle ore 10.30 andrà in scena la rifinitura con 15 minuti aperti ai media, mentre poi la conferenza stampa di Raffaele Palladino e di un giocatore avverrà in serata dopo la partenza da Peretola. La Fiorentina è attesa in sala stampa al Benito Villamarin di Siviglia alle ore 19. Alle 12.45 parlerà invece il tecnico del Betis Pellegrini.