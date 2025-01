FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina prosegue il suo programma d'avvicinamento alla sfida di lunedì prossimo contro il Monza con un allenamento fissato nel pomeriggio al Viola Park. Dopo la doppia sessione andata in scena ieri con il rientro nei ranghi del gruppo di Gudmundsson, oggi sarà un'altra giornata molto importante per capire le condizioni dell'islandese e non solo: Palladino e il suo staff valuteranno lo stato di forma di diversi elementi della squadra che nelle ultime settimane sono stati alle prese con qualche acciacco fisico.