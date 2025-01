FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Non è un risveglio positivo per la Fiorentina, che nella giornata di oggi dovrà riflettere molto sugli errori commessi nel match di ieri sera contro il Napoli. La squadra di Palladino non si allenerà oggi al Viola Park ma è pronta a ripartire in vista del match contro il Monza, in programma lunedì 13 gennaio.

Per una Fiorentina che sta deludendo in campionato, c’è una Viola che invece ha la possibilità di aggiungere un trofeo alla propria bacheca: quella femminile. Oggi, infatti, è già vigilia della partita di Supercoppa Femminile, dove le ragazze di De La Fuente proveranno a prendersi la rivincita contro la Roma dopo la finale di Coppa Italia persa ai rigori.