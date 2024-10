Terzo giorno di riposo per la Fiorentina che da mercoledì mattina tornerà ad allenarsi al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino. I giocatori gigliati tra oggi e domani rientreranno a Firenze da questa mini vacanza concessa loro dal tecnico campano per poi, da mercoledì, iniziare a preparare sul campo la trasferta di Lecce, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00.