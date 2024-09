FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ultimo giorno di preparazione per la squadra di Raffaele Palladino prima della gara di domani alle 15 contro l'Atalanta. In giornata, la squadra partirà alla volta di Bergamo, prima però c'è l'atteso ritorno del Presidente Rocco Commisso al centro sportivo dove incontrerà per la prima volta l'allenatore e conoscerà i volti nuovi della rosa, tra i quali Albert Gudmundsson. L'ex Genoa, dopo aver svolto il processo in Islanda, ieri è atterrato a Roma ed è tornato a Firenze, a disposizione di Palladino per la gara di domani.