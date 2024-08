NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina riprende i suoi allenamenti al Viola Park dopo le due amichevoli giocate contro Montpellier e Grosseto negli ultimi due giorni. I giocatori agli ordini di Raffaele Palladino si ritroveranno al centro sportivo nel pomeriggo per la seduta in vista dell'ultima... La Fiorentina riprende i suoi allenamenti al Viola Park dopo le due amichevoli giocate contro Montpellier e Grosseto negli ultimi due giorni. I giocatori agli ordini di Raffaele Palladino si ritroveranno al centro sportivo nel pomeriggo per la seduta in vista dell'ultima... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi