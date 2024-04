© foto di Claudio Giovannini

Archiviato lo 0-0 di Plzen contro il Viktoria, per la Fiorentina non c’è tempo da perdere ed è già tornata a lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Genoa di lunedì 15 alle 18:30. I ragazzi di Vincenzo Italiano si troveranno questa mattina alle 11:00 al Viola Park per la consueta seduta di allenamento.