Dopo la bella vittoria per 0-3 in Lettonia contro il Riga e dopo aver archiviato il girone di Conference League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano mette nel mirino il campionato. In vista della partita di domani contro la Sampdoria, la squadra gigliata svolgerà oggi alle ore 11:00 la rifinitura al centro sportivo "Davide Astori".