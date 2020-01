FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Giornata ricca d'impegni in casa Fiorentina. Alle ore 11:00 avrà luogo la conferenza stampa in cui verrà annunciato il rinnovo di Riccardo Sottil. Alle 14:30 la squadra scenderà in campo al centro sportivo "Davide Astori" per una seduta a porte chiuse in vista della gara di sabato contro il Genoa. Infine alle 18:00 andrà in scena una sessione autografi al Fiorentina Store Stadio, con protagonisti Patrick Cutrone e Tatiana Bonetti.