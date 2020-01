INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PRENDE QUOTA LA COPPIA VLAHOVIC-CUTRONE Dopo la rifinitura di oggi pomeriggio al Franchi, le scelte di Iachini sembrano orientate a confermare la coppia Vlahovic-Cutrone che nell'ultimo spezzone di gara con la Spal ha convinto il tecnico e gli addetti ai lavori. Domani contro l'Atalanta dunque, secondo... Dopo la rifinitura di oggi pomeriggio al Franchi, le scelte di Iachini sembrano orientate a confermare la coppia Vlahovic-Cutrone che nell'ultimo spezzone di gara con la Spal ha convinto il tecnico e gli addetti ai lavori. Domani contro l'Atalanta dunque, secondo... NOTIZIE DI FV IACHINI, LA CURA FUNZIONA: INVERTITO IL TREND Non tutti i problemi della Fiorentina sono spariti, sia chiaro. E la squadra viola dovrà ancora faticare per potersi imporre in un campionato che la vede lontana dalle posizioni che contano. Ma Beppe Iachini era stato chiamato per invertire il trend delle... Non tutti i problemi della Fiorentina sono spariti, sia chiaro. E la squadra viola dovrà ancora faticare per potersi imporre in un campionato che la vede lontana dalle posizioni che contano. Ma Beppe Iachini era stato chiamato per invertire il trend delle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi