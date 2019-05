FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Allenamento mattutino per la Fiorentina, che quest'oggi alle 11 si ritroverà al centro sportivo Astori per preparare la decisiva sfida di domenica sera al Franchi contro il Genoa. Recuperato Pezzella, si aspetta di conoscere le condizioni di Mirallas, ancora in forse per il match contro il grande ex Prandelli. Da domani sera la squadra potrebbe andare infine in ritiro, per trovare la concentrazione in vista appuntamento di domenica sera.