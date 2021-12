FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

Seduta di rifinitura, per la Fiorentina, alla vigilia del derby dell’Appennino contro il Bologna. In vista della trasferta di domani, i viola si alleneranno in tarda mattinata, in particolare alle ore 11:00, al centro sportivo “Davide Astori”. Mentre alle ore 16:30 avrà luogo la conferenza del tecnico Vincenzo Italiano, che presenterà alla stampa la partita del Dall'Ara.