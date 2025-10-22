Fiorentina, il programma di oggi: alle 11 la rifinitura. Alle 18:30 la conferenza di Pioli

Fiorentina, il programma di oggi: alle 11 la rifinitura. Alle 18:30 la conferenza di Pioli
Giornata di vigilia europea per la Fiorentina che nel tardo pomeriggio di domani affronterà il Rapid Vienna in trasferta in un match valido per il secondo turno della fase a girone unico di Conference League. I viola alle 11:00 svolgeranno un allenamento di rifinitura al Viola Park, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media, e poi partiranno per raggiungere la capitale austriaca.

Per quanto riguarda la conferenza stampa di Stefano Pioli (e di un giocatore gigliato), questa è in programma alle 18:30 direttamente dalla sala stampa dell'Allianz Stadion. Il tecnico dei biancoverdi Peter Stoger invece parlerà alle 12:00, mentre la rifinitura del Rapid Vienna è in programma alle 14:30.