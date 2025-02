Fiorentina, il programma di allenamento di oggi: nel primo pomeriggio al Viola Park

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con i viola che domani affronteranno l’Inter al Franchi nella gara di recupero della quattordicesima giornata di campionato. Per preparare al meglio la sfida Palladino ha chiamato a rapporto i suoi intorno alle ore 14:30, per il consueto allenamento al Viola Park.