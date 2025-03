Fiorentina Femminile: sfumata anche la finale di Coppa Italia. Stagione finita

vedi letture

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Siamo onesti: le speranze erano davvero minime ma in fondo qualcuno ci ha creduto veramente. Perché chi conosce il calcio sa che spesso i miracoli in questo sport sono possibili e possono avvenire. Purtroppo non quando si parla di Fiorentina. E sebbene le ragazze di De La Fuente a Biella abbiano dato tutto, nulla hanno potuto contro le riserve della Juventus Women alle quali è bastato soltanto un goal per suggellare la finale di Coppa Italia che vedrà le bianconere di nuovo affrontare la Roma. Ormai il campionato italiano di calcio femminile è un affaire privato tra queste due compagini. Gli investimenti delle altre società, tra cui quelli della Fiorentina, continuano a rivelarsi tardivi, inconcludenti ed errati. Senza delle solide basi radicali nessuna tra Milan, Inter e la stessa società viola potrà interrompere lo strapotere delle due corazzate che continuano ormai da più di un lustro a spartirsi la posta in gioco (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa).

La Fiorentina di Rocco Commisso deve decidere cosa vuole diventare. Una potenziale outsider in grado di trasformare il tutto in un gioco a tre, o se rimanere il classico club da “vorrei ma non posso” capace di regalarsi qualche stagione esaltante per poi lasciarsi andare a momenti critici come quello che si sta vivendo attualmente in casa viola. Le strutture grazie al cielo a Firenze non mancano. Sono le personalità che ora servono e devono aiutare la Fiorentina ad evolversi ma non è considerabile niente se non c’è alcuna volontà ai piani alti. I problemi non sono dovuti alle mancanze delle calciatrici, o degli allenatori o degli direttori tecnici e sportivi, ma dalle scelte prese in passato che si sono rivelate errate e prese con troppa leggerezza. Scelte che però possono essere corrette ma solo se ci sarà voglia e consapevolezza da parte della società che comunque a fine stagione opterà per qualche cambiamento.

Intanto a Firenze monta la delusione. I gruppi organizzati non faranno mai mancare il loro apporto alla squadra in ogni circostanza. Ma ormai si aspetta solo il fischio finale dell’ultima gara stagionale per poter poi riaccendere la speranza che le cose possano migliorare. Firenze ha bisogno di certezze, e sebbene esse non esistano, basterebbe mettere le persone giuste al posto giusto per far sì che all’interno della Fiorentina possa nascere veramente un settore femminile capace di potersela giocare ai massimi livelli ogni anno, a prescindere da come andranno poi le cose. Puntare sempre in alto e non accontentarsi del minimo indispensabile. Ma sarà possibile tutto questo? Staremo a vedere.

Intanto con la Fiorentina ai box per il turno di riposo della poule scudetto, la Roma si è presa lo scontro diretto contro l’Inter ipotecando la medaglia d’argento. La Juventus invece è stata bloccata sul pari dal Milan per 2-2 con le rossonere che ora puntano a chiudere la stagione al quarto posto a discapito delle gigliate e forti anche del pareggio ottenuto una settimana fa al Viola Park. Sabato prossimo le toscane saranno impegnate di nuovo a Biella contro la Juventus. Le bianconere hanno ormai in mano il tricolore ma non sono matematicamente certe della vittoria. Ecco perché il tecnico Canzi non lascerà nulla d’intentato per la sfida contro le viola. Successivamente la Fiorentina è attesa dal confronto con l’Inter a Firenze e con la Roma al Tre Fontane. Il danno sarebbe quello di uscire dalle prossime tre sfide con zero punti in tasca. Cosa che confermerebbe a maggior ragione quello che sosteniamo ormai da diverse settimane. E cioè che la Fiorentina Femminile non ha più nessuno stimolo e nessun obiettivo per cui lottare. La differenza potrebbero farla solo quelle calciatrici che a fine stagione saranno impegnate per gli Europei in Svizzera. La forte volontà di entrare a far parte della lista delle convocate della propria nazionale potrebbe regalare loro un sussulto d’orgoglio per continuare a far proseguire una nave che ormai non ha più alcuna destinazione all’orizzonte nessun capitano a guidarla.