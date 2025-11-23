Fiorentina Femminile, dopo 45' in casa della Juventus è ancora 0-0
Alla fine del primo tempo Juventus e Fiorentina Femminile vanno a riposo sul parziale di 0-0. Poche le emozioni anche se le bianconere hanno avuto un paio di occasioni ma in questo primo tempo la gara si è svolta sul piano dell'equilibrio e dello studio reciproco.
