Fiorentina Femminile, dopo 45' in casa della Juventus è ancora 0-0

Alla fine del primo tempo Juventus e Fiorentina Femminile vanno a riposo sul parziale di 0-0. Poche le emozioni anche se le bianconere hanno avuto un paio di occasioni ma in questo primo tempo la gara si è svolta sul piano dell'equilibrio e dello studio reciproco.