Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv? Il programma completo
Fiorentina-Juventus sarà in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti tv della Serie A e che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la visione della partita anche a chi non è abbonato. Niente Sky dunque per il big match del Franchi che prenderà il via alle ore 18. Per la diretta radio invece c'è sempre Radio Firenzeviola. Questo il programma televisivo dell'intera giornata di campionato:
12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati