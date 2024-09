FIORENTINA F., De La Fuente: "Ci siamo anche noi"

Tempo di Champions League anche per il calcio femminile con la Fiorentina impegnata domani contro il Wolfsburg. Alle 20 il fischio d'inizio per una gara storica per il Viola Park che per la prima volta ospita una gara di Champions. La Fiorentina femminile ha già giocato con il Wolfsburg in Champions ma allora si giocò al Franchi e le ragazze viola si allenavano a San Marcellino, non proprio il massimo come ha ricordato in conferenza stampa la Breitner che, nel 2017 però non era ancora arrivata. La centrocampista tedesca ne ha poi giocate tre di Champions e domani giocherà la quarta, gli stimoli vengono da soli, ha sottolineato. (LEGGI QUI LE PAROLE DELLA BREITNER)

Anche il tecnico viola De La Fuente in conferenza stampa ha parlato di una partita che ha sempre voluto giocare, non sarà facile contro una squadra esperta ma "anche ci siamo anche noi. Le ragazze ci metteranno il cuore e mi conforta come abbiamo gestito le 4 gare vinte tra campionato ed Europa". (LEGGI QUI LE PAROLE DEL TECNICO)

Il tecnico aspetterà domani per verificare le condizioni di alcune calciatrici acciaccate. In particolare di Georgeva e Janogy, solo quest'ultima si è allenata con il gruppo ma De La Fuente non la vuole rischiare se non al 100%. (GUARDA L'ALLENAMENTO VIOLA)