BREITNER, Domani momento speciale. Penseremo a Joe

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Stephanie Breitner in conferenza stampa ha parlato dell'emozione di giocare domani la sfida di Champions league contro il Wolfsburg al Viola Park: "Domani sarà un momento speciale, anche perché la prima volta che giochiamo la Champions al Viola Park dà qualcosa in più e non c'è bisogno di altri stimoli".

Che differenza c'è dalla prima partecipazione alla Champios League?

"Quando sono arrivata alla Fiorentina ci siamo subito qualificate, per me era un sogno, ora era tanto che non giocavamo e quindi siamo molto orgogliose ed è un sogno giocare ancora in viola. Poi giochiamo con una squadra tedesca, di sicuro arriveranno tanti tifosi, perché abbiamo bisogno di loro, le mie amiche e i miei parenti sicuramente verranno a sostenermi in Germania col Wolfsburg".

Come è cambiata la squadra?

"Siamo sulla strada giusta per come siamo cresciute nell'ultimo anno. Abbiamo tante giocatrici forti e tante soluzioni e per questo sono ottimista per come vedo il club".

Differenza abissale tra calcio tedesco e italiano?

"Il campionato in Italia è cresciuto anche grazie ai playoff perché poi affronti le più forti".

Come è cresciuta la Fiorentina anche con il Viola Park?

"Essere qua è tanta roba rispetto al San Marcellino. Era un sogno anche essere in questo Viola park con le strutture tutte per noi e per il giovanile che rappresenta il nostro futuro. E giocare la prima partita qua è ancora più emozionante. Anche se la mia prima volta è stato al Franchi e quando ho visto la mia maglia numero sei ero molto emozionata. Un pensiero a Joe che ci è stato molto vicino, lo pensiamo sempre e lo faremo anche domani".