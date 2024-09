VIDEO FV, Le immagini della rifinitura delle viola

Fonte: Dalla nostra inviata - Luciana Magistrato

La Fiorentina femminile domani giocherà per la prima volta in Champios League al Viola Park.

Le ragazze di de La Fuente (QUI le sue parole in conferenza stampa) affronteranno il Wolfsburg alle 20:00 allo stadio Curva Fiesole dopo aver battuto nelle precedenti fase eliminatorie il Brondby e l'Ajax.A Milano erano assenti Janogy e Georgeva per problemi fisici, ma la prima si è allenata in gruppo e potrebbe recuperare ma perché De La Fuente la faccia scendere in campo dovrà averlo fatto al 100% e senza rischiare una ricaduta. Di seguito le immagini dell'allenamento di rifinitura delle gigliate raccolte dalla nostra redazione: