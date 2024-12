FIORENTINA-CAGLIARI, Mina contro Kean, gli assenti...

FirenzeViola.it

La sfida di domani (ore 12, stadio Franchi) tra Fiorentina e Cagliari riporta a Firenze un ex difensore viola, Yerry Mina, passato quasi inosservato da queste parti lo scorso campionato. Arrivato dalla Premier, Vincenzo Italiano pochissime volte lo ha mandato in campo (anche perché ad inizio campionato tornò infortunato dalla Nazionale) e di lui rimangono soprattutto ricordi bizzarri durante le sue prestazioni, di capezzoli strizzati e balletti dopo il gol dal dischetto, in Coppa, prima che a gennaio venisse ceduto al club sardo. A Cagliari il giocatore si è invece subito ambientato ed è stato protagonista fin dal suo arrivo.

Domani il colombiano avrà come tutta la difesa il compito di arginare Moise Kean che sta trovando il gol (fatta eccezione per il rigore sbagliato) con continuità. Anche un doppio ex come Alessandro Agostini a Radio FirenzeViola si è detto curioso di assistere al duello tra i due. Di sicuro saranno loro tra i protagonisti di questa sfida, come molto atteso è l'altro ex della sfida, Riccardo Sottil, apprezzato nei sei mesi a Cagliari anche se si infortunò. Gli unici assenti saranno invece Lapadula per il Cagliari e Pongracic e Bove per la Fiorentina.

Per questo lunch match si prevede lo stadio pieno visti i 21mila biglietti (quota abbonamento compresa) venduti, considerando ovviamente la capienza ridotta. Per questo la società ha invitato i tifosi a recarsi presto allo stadio ed ha annunciato che aprirà i cancelli due ore prima dell'inizio della gara, alle 10.30.