CONVOCATI, Out Pongracic e Bove, rientra Mandragora

© foto di Federico De Luca 2024

Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Palladino per il lunch match di domani con il Cagliari. Come annunciato già dal tecnico Pongracic è out per un colpo alla coscia ed ovviamente c'è l'assenza di Edoardo Bove. Rispetto alla gara di Coppa Italia per la quale era squalificato, Palladino ritrova Mandragora.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Dodo, Kayode, Quarta, Comuzzo, Ranieri, Moreno, Biraghi, Gosens, Parisi

Centrocampisti: Cataldi, Richardson, Adli, Mandragora

Attaccanti: Cataldi, Ikone, Beltran, Kean, Gudmundsson, Sottil, Kouame