FirenzeViola La Fiorentina cade a Marassi: 2-1 per il Genoa e viola sempre più in basso in classifica

La Fiorentina cade 2-1 a Marassi contro il Genoa e incassa la quarta sconfitta nelle prime sei giornate di campionato. Un ko che lascia i viola a quota 4 punti, raggiunti proprio dai rossoblù, capaci di conquistare una vittoria meritata dopo un avvio di stagione complicato. Decisivo un primo tempo pessimo della squadra di Vanoli, deconcentrata, troppo molle e lontana parente di quella vista nelle ultime uscite, contro un Genoa sceso in campo con il coltello tra i denti.

I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato con Milutin Osmajic, bravo a sfruttare una respinta non impeccabile di De Gea sul tiro di El Shaarawy e la successiva conclusione svirgolata da Ellertsson. Al 15' arriva il raddoppio: Osmajic crossa dalla destra, Ranieri manca l'intervento e Messias, da pochi passi, non può sbagliare. Una doppia disattenzione che fotografa alla perfezione le difficoltà difensive della Fiorentina. Al 20' Gnonto trova anche il gol del possibile 2-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico di Valdepenas a inizio azione dopo il controllo Var. Nel finale di frazione i viola danno qualche segnale di risveglio con Mastantuono, che costringe Bijlow a una parata plastica, ma all'intervallo il risultato è ancora di 2-0.

Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire, pur senza riuscire inizialmente a cambiare marcia. A riaprire la partita, però, è un episodio favorevole: sul cross basso dalla destra di Alex Jimenez, Vasquez interviene in maniera sfortunata e infila la propria porta, regalando ai viola il 2-1. La squadra di Vanoli prende coraggio e nel finale tenta l'assalto, con gli ingressi di Pellegrino, Pedro Gonçalves e del redivivo Dodô. La pressione aumenta, Ndour va vicino al pareggio colpendo il palo esterno, ma il Genoa resiste e porta a casa i tre punti.

La reazione della ripresa non cancella, però, le gravi lacune mostrate nei primi 45 minuti. Per la Fiorentina arriva la quarta sconfitta nelle prime sei giornate: la classifica resta preoccupante, con appena 4 punti e le zone bassissime ancora una volta troppo vicine. La rincorsa alla risalita è già diventata una necessità. Prima sconfitta per Paolo Vanoli dal suo ritorno a Firenze; dall'altra parte invece Daniele De Rossi consolida la sua posizione in panchina e trova la prima vittoria in campionato.