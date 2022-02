FIORENTINA-ATALANTA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

14.31 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le emozioni dal post-partita.

14.30 - Una Fiorentina da battaglia riesce ad avere la meglio dell'Atalanta dopo una partita tostissima. Decide Piatek e la Fiorentina vola al settimo posto, a 2 punti proprio dall'Atalanta!

90' +5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE ANCORA! 1-0 all'Atalanta che non aveva mai perso fuori casa, esplode il Franchi!

90' +3' - Malinovskyi ci prova da lontano ma Maleh riesce ad impedirgli di farlo liberamente: palla fuori. Mancano 2 minuti.

90' +1' - Demiral! Il centrale ora gioca in attacco e colpisce di testa un cross di Pezzella, ma Terzic lo ostacola e il pallone finisce alto.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Piatek continua a fare la guerra con Demiral. Al di là del gol una prova veramente positiva dell'attaccante viola.

86' - Dragowski intuisce un lancio di Demiral e fa suo il pallone. Mancano 5 minuti più recupero al termine della sfida.

83' - Sottil spreca e spara in curva la punizione.

82' - Bella azione sull'asse Duncan-Maleh: il centrocampista marocchino guadagna un'ottima punizione.

81' - Cambio nell'Atalanta: esce Boga, entra Mihaila.

79' - Punizione calciata direttamente tra le braccia di Dragowski. Palla viola.

79' - Fiorentina ora tutta schiacciata nella propria metà campo. Quarta commette un ingenuo fallo su Pessina, dando una buona occasione all'Atalanta su punizione.

76' - Cambio anche nell'Atalanta: fuori Toloi, dentro Scalvini.

75' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Bonaventura e Biraghi, entrano Maleh e Terzic.

74' - Giallo per Toloi che sbraccia su Sottil colpendolo sul volto.

69' - Malinovskyi spara in curva un destro su una ribattuta da corner.

66' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Milenkovic e Castrovilli, dentro Martinez Quarta e Duncan.

64' - ESPULSO GASPERINI! Il tecnico dell'Atalanta è una furia con il quarto uomo e Doveri lo espelle. Il Franchi esulta.

63' - FUORIGIOCO CONFERMATO! Si resta sull'1-0! La posizione rilevata come irregolare è quella di Hateboer che ha partecipato all'azione, anche perché Malinovskyi era nettamente in gioco.

62' - Annullato un gol a Malinovskyi per posizione di fuorigioco. Ma si tratta di centimetri.

60' - Ennesima chiusura incredibile di Milenkovic che riesce a murare Koopmeiners al momento del tiro da distanza ravvicinata.

58' - Triplo cambio per l'Atalanta: entrano Pessina, Pasalic e Pezzella, escono Freuler, Djimsiti e Zappacosta.

56' - Azione tambureggiante di Nico Gonzalez che lancia il contropiede e poi serve Piatek con un esterno meraviglioso. L'attaccante polacco è di ghiaccio, stoppa il pallone e batte Musso con un tiro velenoso. Fiorentina in vantaggio al Franchi!

56' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOOLLL!!! PIATEK!!! PUM PUM PUM!

55' - Sempre Milenkovic provvidenziale su un cross di Zappacosta che era però un paio di metri in fuorigioco.

52' - Milenkovic rischia con una coprtura nell'uno contro uno di Boga, ma è molto bravo a togliersi al momento giusto e recuperare palla.

49' - Bonaventura vanifica una ripartenza sbagliando un'apertura per Sottil. Era un'ottima occasione per la Fiorentina.

47' - Castrovilli! Lancio di 40 metri per Nico Gonzalez che prende il tempo a Djimsiti e poi serve all'indietro per lo stesso centrocampista, che calcia di prima palla: palla alta non di molto. Bella azione della Fiorentina.

45' - SI RIPARTE! Nessun ulteriore cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Scelta inspiegabile della Fiorentina che non crossa sulla punizione ma fa girare il pallone fino al duplice fischio.

45' +2' - Giallo anche per Demiral che scalcia Bonaventura.

45' +1' - Giallo per Malinovskyi che stende Milenkovic dopo una serie di lotte sul pallone.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

43' - Igor chiude in maniera provvidenziale su Koopmeiners in area, poco prima che l'olandese riesca a tirare.

41' - Ancora pericoloso Sottil che stavolta crossa ma non trova nessuno in area.

39' - Sottil ad un passo dal gol! Musso sbaglia il rinvio, Sottil si invola e calcia potente con il destro: con un miracolo il portiere riesce a toccare e salvare il gol. Che azione di Sottil.

39' - Musso rischia uscendo altissimo su Odriozola marcato da Zappacosta. Il portiere riesce però a far carambolare il pallone sull'esterno viola e recupera palla.

38' - C'è il cambio: entra Amrabat al posto di Torreira che evidentemente non ce la fa.

36' - Torreira ha ancora problemi ad una gamba. Mentre l'Atalanta spaventa i viola con un contropiede fermato da Gonzalez.

32' - Miracolo di Dragowski! Koopmeiners si invola tutto solo davanti al portiere e tira, ma Dragowski riesce a murare e salvare il gol. Che salvataggio del polacco!

29' - Bella chiusura in scivolata di Odriozola su Zappacosta che stava per calciare dal limite. Partita combattutissima al Franchi.

27' - Demiral colpisce di testa su un cross da punizione, ma spedisce fuori. C'era anche posizione di fuorigioco del centrale turco.

25' - Fiorentina molto bene in questi primi 25 minuti di match. Atalanta che commette tanti falli ma Doveri ora non sta estraendo più gialli.

22' - Sembra essersi ristabilito il centrocampista viola che aveva preso una botta da Koopmeiners.

21' - Problemi intanto per Torreira che resta a terra e richiede l'intervento dello staff medico. Vediamo se sarà in grado di continuare.

20' - Nico Gonzalez! Colpisce di testa in area su un cross perfetto di Sottil, ma centra Musso costretto alla parata. Prima vera occasione del match.

16' - Chiusura preziosissima di Castrovilli in area su Boga, anche se l'attaccante dell'Atalanta era in evidente posizione di fuorigioco.

15' - Giallo per Milenkovic per un fallo simile a quello di Djimsiti. Ferma Zappacosta ed un contropiede ospite con le cattive.

14' - Terza chiusura provvidenziale di Igor che intercetta un passaggio che avrebbe messo in porta due giocatori dell'Atalanta.

13' - Fischio molto singolare di Doveri che fischia fallo a Sottil che aveva il pallone ed era davanti all'avversario. Non si capisce bene quale potesse essere il fallo dell'esterno viola.

12' - Giallo per Djimsiti che entra malamente su Bonaventura all'altezza della linea laterale. Bella giocata del centrocampista viola.

11' - Continua lo spartito della gara: la Fiorentina gestisce palla, l'Atalanta aspetta.

8' - Bel fraseggio della Fiorentina che in questi minuti sta prendendo campo. Sottil però viene fermato da Hateboer.

6' - Nico ci prova in rovesciata! Bell'anticipo di Igor che lancia il contropiede, Sottil perde un po' il tempo ma alla fine Biraghi crossa: Nico Gonzalez prova la giocata per far venire giù lo stadio ma colpisce male. Palla sul fondo.

5' - Ancora un duello tra i due, con l'argentino che prima salta il difensore con un gran movimento, poi viene rimontato e nel contrasto colpisce Djimsiti.

4' - Primo colpo ricevuto da Gonzalez da parte di Djimsiti che entra in netto ritardo. Ma per l'arbitro non c'è niente e il gioco prosegue,

3' - Primi minuti di gestione da parte delle due squadre.

0' - VIA! SI PARTE! Fiorentina in divisa viola, ospiti invece in bianco.

C'è profumo d'Europa e non di lasagne oggi al Franchi: alle 12.30 Fiorentina e Atalanta saranno protagoniste del lunch-match di Serie A per una sfida che potrà dire tanto per la corsa alle posizioni europee in Serie A. La squadra di Italiano sembra ormai aver assimilato l'addio di Vlahovic ed è ripartita grazie alle vittorie in coppa proprio con l'Atalanta, in campionato contro lo Spezia. Quella di Gasperini invece sta vivendo uno dei momenti più particolari della sua storia recente: in campo a causa dei tanti infortuni subiti nelle ultime settimane, fuori dal campo per l'acquisto del 55% della società da parte dell'americano Stephen Pagliuca. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ricca di emozioni: restate con FirenzeViola.it per seguirle con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga. Allenatore: Gasperini.