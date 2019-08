FIORE-GALATASARAY 4-1, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Finisce così anche la nostra cronaca testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita

90' +3' - Nient'altro da segnalare in questo recupero: Abisso fischia la fine e la Fiorentina vince 4-1 contro il Galatasaray

90' +2' - Prima del fischio finale fallo fischiato in favore del Galatasaray. La sfida si concluderà con questa punizione

90' - Assegnati 2 minuti di recupero mentre il gioco è fermo per permettere le cure a Luyindama

88' - Fermato Vlahovic per una posizione di fuorigioco: il serbo aveva comunque piazzato il sinistro sotto l'incrocio

86' - Il difensore del Galatasaray Luyindama sbaglia sotto porta dopo un bell'inserimento al centro dell'area. Si salva la Fiorentina

83' - Azione sviluppata da Terzic e Chiesa che alla fine serve al limite dell'area Simeone: l'attaccante argentino si sposta il pallone sul destro e grazie anche ad una deviazione conclude in rete. Esultanza con gli indici che sottolineano il nome sulla maglia per il Cholito

83' - GOOOLLLL! SEGNA ANCHE SIMEONE!

80' - Girandola di cambi nella Fiorentina: escono Milenkovic, Badelj, BiraghiLirola, Castrovilli, Sottil e Montiel ed entrano Terzic, Chiesa, Pezzella, Simeone, Venuti, Cristoforo e Zurkowski. In pratica sono rimasti solo Ranieri e Dragowski in campo degli undici iniziali

79' - Cambio nel Galatasaray: entra Mitroglu

78' - Copre bene Ranieri che mette in corner un pericoloso traversone dalla destra. La Fiorentina adesso soffre un po'

76' - Questa volta sbaglia tutto Vlahovic! Su un tocco di Sottil il serbo cicca il pallone tutto solo in area davanti a Muslera

75' - Salva due volte Muslera! Prima toglie dalla porta un tiro-cross di Lirola, poi fa un miracolo su Vlahovic che tira a botta sicura da distanza ravvicinata: due grandi interventi del portiere avversario

72' - La Fiorentina adesso si diverte nello stretto gestendo palla nella trequarti avversaria. Montiel e Badelj sugli scudi

71' - Riparte la sfida

70' - Gioco fermo per il secondo cooling break della gara

70' - Altro cambio nel Galatasaray: entra Selcuk Inan al posto di Seri

69' - Sugli sviluppi della punizione tiraccio di Montiel che sparacchia col sinistro dalla lunghissima distanza

68' - Fallaccio del neo entrato Ferreire su Sottil che aveva fatto fuori molto bene il terzino avversario. Ottima prestazione dell'attaccante viola

67' - Doppia occasione per il Galatasaray, prima con il solito Emre Mor e poi sugli sviluppi di un corner: la Fiorentina si salva in entrambi i casi

64' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Benassi e Boateng (tra gli applausi) ed entrano Pulgar e Vlahovic

62' - Grande imbucata col sinitro di Montiel che trova Benassi a tu per tu con Muslera. Il centrocampista viola questa volta è molto bravo a scavalcare il portiere avversario con un pallonetto che si insacca in rete. Fiorentina di nuovo con due gol di vantaggio!

62' - GOLLLLL DELLA FIORENTINA!! ALLA FINE SEGNA BENASSI

63' - tiro dalla distanza di Emre Mor: questa volta la sua conclusione finisce sul fondo

63' - Cambio nel Galatasaray: entra Ferreire

60' - Giallo per Biraghi che ferma con le cattive Emre Mor

60' - Benassi! Grande scucchiaiata di Badelj che libera Benassi in area: la doppia conclusione del centrocampista viola viene però ribattuta

58' - Sottil! L'attaccante viola conclude in area con l'esterno destro ma spedisce fuori non di poco. Peccato, perché l'occasione era ghiotta

58' - Buon fallo conquistato da Benassi in proiezione offensiva. I viola batteranno una punizione dalla trequarti

54' - Risponde la Fiorentina con Muslera che anticipa di pochissimo Benassi su un cross di Boateng. Altrimenti il centrocampista viola avrebbe dovuto solo appoggiare in rete

54' - Ancora pericoloso il Galatasaray, ma questa volta Belhanda strozza molto il tiro bloccato facilmente da Dragowski

51' - Un sinistro non irresistibile dalla distanza di Emre Mor viene sbucciato con le mani da Dragowski, che non respinge un pallone e lentamente si insacca in rete. Non bene il portiere polacco

51' - GOL DEL GALATASARAY! Errore di Dragowski e gol di Emre Mor

50' - Sottil lanciato in area da Boateng viene fermato dall'assistente per una posizione di fuorigioco millimetrica

49' - Cross da punizione di Biraghi che viene bloccato da Muslera in uscita alta al centro dell'area

48' - Buon fallo conquistato da Boateng in ottima posizione. Sembra rientrata con lo stesso piglio del primo tempo la Fiorentina

46' - Subito occasione per la Fiorentina con Biraghi in proiezione offensiva. Il suo cross non trova però Boateng al centro dell'area

45' - Riparte la sfida con dei cambi nel Galatasaray: entrano Babel, Akgun ed Emre Mor. Stessi effettivi per la Fiorentina

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Il gioco non riparte neanche e Abisso fischia due volte: squadre negli spogliatoi per l'intervallo

45' +3' - Grande imbucata di Boateng per Sottil che stoppa in area e conclude con il destro non lasciando scampo a Muslera. Raddoppia la Fiorentina!

45' +3' - GOOOOOLLLL!! SEGNA SOTTIL!!

45' +2' - Occasionissima per Benassi che sbaglia da un metro! Grande azione sull'asse Castrovilli-Lirola con il centrocampista che libera il terzino di tacco. Poi un appoggio in mezzo per Benassi che con il corpo all'indietro spedisce alto: che errore

45' - Assegnati 2 minuti di recupero

45' - Altra occasione per la Fiorentina! Sottil non riesce a servire al meglio Montiel che prova la girata di sinistro ma non riesce a mettere in rete

42' - Rigore perfetto dell'attaccante ghanese. Tiro rasoterra che spiazza Muslera e bacia il palo prima di finire in rete: Fiorentina in vantaggio!

42' - GOOOOOLLL!!!! NON SBAGLIA BOATENG!!

41' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Steso Sottil dopo una sterzata in area: Linnes lo stende e non ci sono dubbi

40' - Tiro dalla distanza di Seri che viene ribattuto. Si fa rivedere in avanti il Galatasaray

38' - Altra grande azione della Fiorentina che sta giocando molto bene e viene applaudita dal pubblico presente. Un cross di Biraghi dopo una bella sgroppata di Boateng non trova Benassi per un soffio ad un metro da Muslera. Ancora vicina al vantaggio la Fiorentina

37' - Benassi! Miracolo di Muslera sulla più grande occasione per la Fiorentina! Il centrocampista viola tira un rigore in movimento dopo un passaggio di Lirola ma è reattivissimo Muslera che ci mette un braccio e salva i suoi

36' - Pericoloso il colpo di testa di Castrovilli in area sul calcio d'angolo, anche se la mezzala viola colpisce male e il pallone finisce tra le braccia di Muslera

35' - Bella iniziativa di Ranieri che chiude un triangolo con Biraghi e guadagna un corner

34' - Azione prolungata della Fiorentina che si conclude con un fallo dubbio fischiato a Sottil. La squadra viola sembra aver ripreso campo

33' - Occasionissima Fiorentina! Sottil libera Boateng in area: il tiro col sinistro viene strozzato e il pallone finisce a lato. Si dispera il ghanese

32' - Continua a gestire palla il Galatasaray che sembra aver preso meglio il campo dopo il cooling break. Per adesso la Fiorentina attende

30' - Altro fallo di Marcao su Boateng: l'arbitro Abisso richiama il difensore dei turchi già ammonito

29' - Grande occasione per il Galatasaray! Pallone perso da Benassi in impostazione che libera Durmaz in area: sul tiro dell'avversario è lo stesso Benassi a salvare in scivolata, bloccando il tiro che finisce in corner

28' - Tiro col destro di Belhanda deviato in corner e accompagnato con lo sguardo da Dragowski. Sugli sviluppi del corner è po Ranieri ad allontanare

27' - Mentre il pubblico si diverte sulle note di "Chi non salta bianconero è", il Galatasaray prova ancora una volta ad addormentare il gioco gestendo palla lentamente

26' - Dopo un paio di minuti di pausa riparte il gioco con il rilancio di Muslera

24' - L'arbitro fa segno di fermare il gioco: ci sarà il primo cooling break della partita

23' - Azione prolungata della Fiorentina dopo il calcio di punizione. Alla fine fischiato fallo in area per il Galatasaray

22' - Giallo per Marcao che trattiene a lungo Boateng, liberatosi benissimo del difensore. Ammonizionr inevitabile

21' - Fallo di Boateng sulla trequarti del Galatasaray. La difesa viola respinge poi il calcio di punizione

19' - Benassi sbaglia un tocco che avrebbe messo in area Biraghi. Peccato perché l'azione dell'esterno viola era stata buona

16' - Ennesima azione della Fiorentina. Il cross di Montiel però è troppo lungo per Sottil

15' - Occasione Fiorentina! Altra bella azione iniziata da Badelj questa volta sulla destra. Il cross di Lirola non viene impattato da Sottil per pochissimo, altrimenti sarebbe stata una battuta a rete

14' - Bella sgroppata di Boateng che si porta a spasso un paio di avversari e poi lancia Castrovilli il cui passaggio per Sottil viene però fermato

13' - Sinistro dalla distanza di Montiel che finisce in curva. Bene comunque la Fiorentina in questo inizio di gara

12' - Ancora una buona azione di Sottil che mette in mezzo un cross basso pericoloso, allontanato dal Galatasaray prima che Benassi potesse concludere a rete

10' - Bell'azione di Castrovilli che ferma l'azione avversaria e lancia Boateng in area: l'ex Sassuolo viene però fermato per posizione di fuorigioco

9' - Dragowski blocca a terra un tiro-cross di Feghouli lasciato un po' solo sulla sinistra viola

6' - Sottil! Ancora bene Badelj che libera Biraghi sulla sinistra. Il terzino viola appoggia in area per Sottil che calcia col destro: fuori di poco!

5' - Prova un cross dalla sinistra Sottil dopo un passaggio ricevuto da Badelj. Il tiro-cross viene però bloccata facilmente da Muslera

3' - Dopo l'occasione costruita in 35 secondi dalla Fiorentina le due squadre sembrano studiarsi. Gestisce palla il Galatasaray a centrocampo

1' - Subito un'occasione per la Fiorentina. Prima Boateng manca il colpo di testa in area, poi Montiel calcia con il sinistro e il pallone finisce fuori non di molto

0' - Partiti!

20.58 - Giro di campo per il grande ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim. Il tecnico del Galatasaray è stato poi omaggiato con una maglia personalizzata da Joe Barone

Eccoci qua per un'altra amichevole estiva della Fiorentina di Vincenzo Montella che comincia a prendere corpo. Allo stadio Artemio Franchi arriva il Galatasaray dell'Imperatore Fatih Terim per una sfida internazionale dal forte appeal. La squadra viola è ancora in costruzione ma sarà l'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti e per fare un punto sulla preparazione. Seguite la partita con FirenzeViola.it!

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi, Castrovilli; Boateng, Sottil, Montiel

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Marcos, Belhanda, Linnes, Nagatomo; Seri, Donk, Durmaz, Feghouli, Diagne