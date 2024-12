FIORE-CAG 1-0, La sblocca Cataldi: "Te l'avevo detto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Danilo Cataldi stappa Fiorentina-Cagliari al 24' di una partita bloccata. Beltran lavora un tiro-cross deviato di Adli e in spaccata serve Cataldi all'indietro: il centrocampista viola dal limite apre il piattone e infila la palla all'angolino con Sherri che si allunga ma non ci arriva. Dopo il gol, la dedica in favore di telecamera per Edoardo Bove: "Te l'avevo detto", ha gridato Cataldi indicando il numero 4 con le dita.