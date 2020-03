FIORE A FV, Con Iachini è mutato radicalmente il gioco

Nell'intervista rilasciata ieri ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ex Fiorentina e Udinese Stefano Fiore ha parlato del momento del gruppo gigliato: "E' una squadra in crescita, che ha cambiato tanto soprattutto con l'avvento di Iachini al posto di Montella. Il modo di giocare è mutato radicalmente ma probabilmente è ciò di cui la squadra aveva bisogno. Tra un po' di difficoltà adesso c'è una buona identità. Ha giovani di grande talento, soprattutto dalla trequarti in avanti. Ha tutto per fare bene nell'ultima parte di stagione".

