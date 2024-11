FirenzeViola.it

Moise Kean prova a travestirsi anche da uomo assist e con una palla strepitosa in verticale, libera Colpani a tu per tu con Montipò ma lo scavetto dell'attaccante viola viene ottimamente neutralizzato da un bell'intervento del portiere dell'Hellas Verona. Risultato che non cambia dunque: Fiorentina ancora in vantaggio per 2-1.