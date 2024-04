FIO-TOR 0-0, Al Dall'Ara si va ai supplementari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

0-0 alla fine dei primi 90 minuti tra Fiorentina e Torino. Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni con due ottime occasioni per i viola, prima con Fortini e poi con Braschi, nel secondo tempo si è accesa la finale di Coppa Italia Primavera. Una ripresa ricca di occasioni da rete da entrambe le parti con i granata che hanno colpito una traversa con Dalla Vecchia e con i viola che si sono resi pericolosi varie volte dalle parti di Abati. Portiere granta che si è reso protagonista di una grande partita. Gigliati che nel finale hanno reclamato per un rigore non concesso per un fallo su Presta. Serviranno i supplementari per decidere chi alzerà la Coppa Italia Primavera.