FIO-MIL 1-0, Rigore per il Milan ma De Gea para su Theo

Theo Hernandez sbaglia un calcio di rigore! Contatto al limite tra Ranieri e Reijnders che cade in area di rigore spingendo Pairetto a fischiare il calcio di rigore al 45'. Sul dischetto ci va Theo Hernandez che però si fa ipnotizzare da uno straordinario De Gea, capace di deviare in angolo il tiro sulla sua sinistra. Ancora in vantaggio i viola grazie alla parata dello spagnolo.