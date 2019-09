EX VIOLA RANIERI, NIENTE GUINEA: DIDIER SIX È IL NUOVO CT La federcalcio della Guinea ha nominato il suo nuovo commissario tecnico, e non si tratta di Claudio Ranieri. L'ex allenatore della Fiorentina, tra le altre, era stato accostato alla panchina della nazionale africana, ma non è lui l'uomo designato. La scelta... La federcalcio della Guinea ha nominato il suo nuovo commissario tecnico, e non si tratta di Claudio Ranieri. L'ex allenatore della Fiorentina, tra le altre, era stato accostato alla panchina della nazionale africana, ma non è lui l'uomo designato. La scelta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi