FIO-INT, Caos nel finale: la Procura apre fascicolo

La Procura federale ha aperto oggi un fascicolo per chiarire che cosa sia accaduto al termine di Fiorentina-Inter tra i dirigenti dei club. Terminato l'iter di prassi con la consegna del referto arbitrale e quello degli ispettori federali presenti al Franchi (che, come anticipato da FirenzeViola.it non hanno registrato nulla delle tensioni nel post partita), la Procura ha stabilito in base a quanto registrato negli scorsi giorni a mezzo stampa di procedere con l'indagine. Secondo quanto riportato da gazzetta.it saranno dunque ascoltati i tesserati che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti denunciati ai media immediatamente dopo la vittoria nerazzurra a Firenze, dalle aggressioni verbali ai pugni sulla porta nella zona degli spogliatoi.

Inoltre per quanto riguarda quello successo sugli spalti, la Procura è in costante contatto con la questura di Firenze e ha deciso di indagare anche sull'aggressione avvenuta sugli spalti ai danni di un tifoso dell'Inter. Dovrà essere valutata anche la responsabilità oggettiva del club viola la cui posizione può essere comunque molto alleggerita dalla collaborazione con le forze dell'ordine nell'individuare l'autore del gesto.