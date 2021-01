FIO-INT, Al 45' la decidono Vidal, Massa e il Var: è 0-1

Finisce 1-0 per l’Inter con tanti sospetti il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina e i nerazzurri. Gara di sostanziale equilibrio quella di oggi, che mette in palio il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia. Da l’unica vera azione da gol della gara - quella al 37’ che nasce da un tiro di Eriksen - si genera il vantaggio della squadra di Conte che beneficia di un rigore molto dubbio per un intervento di Terracciano su Sanchez. Dopo aver consultato il Var, il fischietto Massa (il protagonista indiscusso del primo tempo, in negativo) assegna la massima punizione all’Inter che va in vantaggio con Vidal dal dischetto. Su ribaltamento d’azione, Kouame inciampa sul pallone in area nerazzurra e lo stesso Massa - in totale giornata no - decreta un rigore che però, stavolta correttamente, poi toglie alla Fiorentina con l’ausilio del Var. Nel complesso però, oltre ad una prova modesta dell’Inter e ad una giornata col piede sbagliato del direttore di gara, la Fiorentina è apparsa poco coraggiosa nella prima frazione di gioco.