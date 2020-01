FIO-GEN, Inizio boom poi tanta noia: al 45' è 0-0

Finisce 0-0 il primo tempo al Franchi tra Fiorentina e Genoa, in una partita che ha regalato emozioni solo nei primi minuti prima di affievolirsi. Dopo pochi istanti i viola sfiorano due volte il vantaggio prima con un bel diagonale di Venuti sul quale non interviene nessuno e poi su una traversa colpita da Milenkovic. Poco dopo fallo ingenuo da rigore di Pezzella su Favilli e penalty per i rossoblù che Dragowski para a Criscito, che sbaglia il suo primo rigore in carriera. Poi null’altro da raccontare.