INDISCREZIONI DI FV IND. FV, NASTASIC NON PARTIRÀ: BLOCCATO DAI VIOLA L'avventura di Matija Nastasic alla Fiorentina è destinata a proseguire anche per tutto il girone di ritorno. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nonostante le offerte ricevute negli ultimi giorni sul conto del serbo (con la Sampdoria in particolare molto... L'avventura di Matija Nastasic alla Fiorentina è destinata a proseguire anche per tutto il girone di ritorno. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nonostante le offerte ricevute negli ultimi giorni sul conto del serbo (con la Sampdoria in particolare molto... NOTIZIE DI FV VLAHOVIC, CHIEDE SCUSA AI TIFOSI AL RIENTRO IN CAMPO Bel gesto di Dusan Vlahovic al rientro in campo per il secondo tempo al Franchi. L'attaccante serbo, protagonista negativo del primo tempo spettacolare viola con un rigore sbagliato dopo aver provato il cucchiaio, ha alzato le mani in segno di scuse a tutti i presenti... Bel gesto di Dusan Vlahovic al rientro in campo per il secondo tempo al Franchi. L'attaccante serbo, protagonista negativo del primo tempo spettacolare viola con un rigore sbagliato dopo aver provato il cucchiaio, ha alzato le mani in segno di scuse a tutti i presenti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi