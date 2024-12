FIO-EMP, Cosa succede in caso di pareggio dopo i 90'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stasera la Fiorentina affronterà l'Empoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma cosa dice il regolamento della Coppa Italia se al termine del secondo tempo regolamentare il risultato sarà di parità? Si andrà ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Il regolamento è cambiato proprio quest'anno e in caso di parità di punteggio, non è più prevista la disputa dei supplementari: se una partita dovesse terminare al 90' con un punteggio di parità, di conseguenza, non proseguirebbe con i canonici due tempi extra da 15 minuti ciascuno. La gara si deciderà direttamente ai calci di rigore.