FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prime sostituzioni per la Fiorentina contro il Cagliari arrivano al 56' della partita ancora sul punteggio di 1-0 per i viola. Palladino lancia in campo i due esclusi dallo scacchiere iniziale: dentro Colpani e Kean, entrano al posto di Ikoné e Kouame che lasciano il campo dopo quasi un'ora di gioco.