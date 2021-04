Al 40’ l’Atalanta trova il meritato gol del 2-0 ancora con Duvan Zapata: imbucata per vie centrali di Malinovskyi per il colombiano che si presenta a tu per tu con Dragowski e mette in gol: malissimo la retroguardia che non riesce a tenere alta la linea dell’offside e con Milenkovic tiene in gioco l’ex Napoli.