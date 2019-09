Al 18’ l’Arsenal passa in vantaggio grazie al gol della numero 11 Vivianne Miedema: percussione per vie centralo della Gunners, con la sfera che arriva all’olandese che mette a sedere un paio di avversarie in area viola e poi sfruttando anche una deviazione batte Durante sul primo palo: Fiorentina già sotto 1-0.