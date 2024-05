FINALE, Da Nico a Navarro: la top 11 dei più costosi

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Cresce l'attesa per il match di stasera all'OPAP Arena che finalmente darà il verdetto alla sfida tra Olympiacos e Fiorentina nell'ultimo atto della Conference League. Tanti i giocatori che scenderanno in campo e che si metteranno in vetrina sul palcoscenico internazionale, ma andiamo a vedere nel dettaglio la classifca dei top 11 per valore di mercato dei giocatori di entrambe le squadre secondo i dati forniti da Transfermarkt.it:

1°- Nicolás González: 40 mln (Fiorentina)

2°- Dodô: 20 mln (Fiorentina)

3°- Nikola Milenković: 16 mln (Fiorentina)

3°- Lucas Beltrán: 16 mln (Fiorentina)

5°- Arthur Melo: 15 mln (Fiorentina)

5°- Michael Kayode: 15 mln (Fiorentina)

7°- Lucas Martínez Quarta: 14 mln (Fiorentina)

8°- Daniel Podence: 13 mln (Olympiacos)

8°- Jonathan Ikoné: 13 mln (Fiorentina)

10°- David Carmo: 12 mln (Olympiacos)

11°- Fran Navarro: 10 mln (Olympiacos)

Tanti giocatori della Fiorentina dunque nella classifica con solo tre presenze della squadra greca tralle quali c'è Fran Navarro, attaccante infortunato. Al suo posto ci sarà Ayoub El Kaabi che nonostante il suo valore di "soli" 3,5 mln sarà il pericolo numero 1 della squadra allenata da Italiano. Il grande ex invece, Stevan Jovetic, vale 800 mila euro.