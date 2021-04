FICINI, 4 anni fa la morte del tifoso viola a Lisbona

Ricorrono oggi i quattro anni dalla tragica morte di Marco Ficini, il tifoso della Fiorentina appartenente al “Gruppo Roma” ucciso a Lisbona nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2017 che era stato travolto da un’auto dopo gli scontri avvenuti fuori dallo stadio Da Luz. Ficini, che aveva 41 anni quando è scomparso, si trovava in Portogallo per seguire il derby tra lo Sporting (con cui il tifo viola è gemellato da alcuni decenni) e il Benfica. A pagare le conseguenze dell’uccisione di Ficini è stato Luis Pina, unico imputato nel processo che è andato avanti per anni e condannato nel novembre 2020 a quattro anni di reclusione per omicidio colposo aggravato. Pina, all’epoca dei fatti contestati, era legato al gruppo ultrà del Benfica “No Name Boys” ovvero la frangia del tifo biancorosso che ha aggredito Ficini ed altri sostenitori viola e dello Sporting nella notte di quattro anni fa.