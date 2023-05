FEMMINILE, Sebastian De La Fuente verso la panchina

Fonte: Lorenzo Lepore

Arrivano novità per quanto riguarda il prossimo allenatore della Fiorentina femminile. Dopo l'ultima giornata di campionato, nella quale la Viola non sarà coinvolta causa riposo, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, potrebbe arrivare l'ufficialità di Sebastian De La Fuente come nuovo tecnico gigliato. Attualmente al Como femminile, con il quale ha fatto un ottimo lavoro, De La Fuente ha grande esperienza nel mondo calcistico femminile.