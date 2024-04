FEMMINILE: LA FIORENTINA FERMA LA ROMA. SCANDALO IN SERIE C, CALCIATRICE COLPITA CON UN PUGNO DA UN UOMO

Fonte: a cura di Stefano Berardo - X: @IamBerry29

© foto di Federico De Luca 2024

Solitamente su questi editoriali dovremmo occuparci solamente di raccontare quelli che sono i risultati e l'andamento della formazione femminile viola e del calcio in rosa in generale. E invece oggi ci troviamo a dover commentare l'ennesimo grave episodio di violenza nei confronti delle donne e, più specificatamente, di una calciatrice. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica sul campo della Vis Mediterranea in Campania. Nel corso della gara – nervosissima e conclusa anzitempo dal direttore di gara con sei cartellini rossi estratti – la capitana del Trastevere Alice Ferrazza, che giocava in trasferta, è stata raggiunta da un uomo che non si capisce se fosse un dirigente del club locale o se sia sceso direttamente dagli spalti, cosa che aggraverebbe la sua posizione, che l'ha colpita in pieno mento con un pugno. La persona in questione è stata poi allontanata di forza con il difensore capitolino ancora a terra a seguito del colpo subito. Sul terreno di gioco sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno posto il soggetto in stato di fermo. Dopo essersi ripresa, Ferrazza ha deciso di denunciare l'accaduto così come fatto anche dal patron della società trasteverina. Solidarietà e sgomento sono state espresse anche dal numero uno della Vis Mediterranea che ha annunciato che saranno presi provvedimenti per la persona in questione e che il club sarà a disposizione delle autorità qualora venisse richiesto.

Una pagina vergognosa nella storia di un calcio che è ancora alle prese con retaggi di un passato remoto dal quale sembra non si voglia fuggire. Un episodio gravissimo su cui anche il Presidente Federale Gabriele Gravina ha preso ferma posizione condannando il gesto dell'aggressore ed esprimendo vicinanza e solidarietà alla calciatrice e al club coinvolti.

Cerchiamo ora di tornare al calcio giocato: è finalmente arrivato il primo punto in questa poule scudetto per la Fiorentina Femminile. La squadra di De La Fuente è riuscita a compiere un mezzo miracolo fermando la Roma lanciatissima verso il suo secondo scudetto consecutivo. Le capitoline con una vittoria avrebbero potuto di fatto festeggiare il tricolore matematico in quel del Viola Park ma le celebrazioni sono state rimandate. Anzi, la Fiorentina ha da recriminare per un goal annullato a Pauline Hammarlund per una carica di Severini sul portiere avversario nell'azione in questione. Rivedendo le immagini tuttavia si nota come l'arbitro abbia preso un abbaglio annullando una rete perfettamente regolare e facendo passare l'errore dell'estremo difensore romeno per un fallo della centrocampista gigliata. Da lì in poi è stata la compagine giallorossa a prendere il pallino del gioco ma le calciatrici allenate da mister Spugna si sono rivelate imprecise nei momenti decisivi. Il risultato finale vede un pareggio a reti bianche che favorisce più le gigliate che le romane. La Fiorentina rosicchia un punto d'oro visto il riposo dell'Inter Women e la sconfitta del Sassuolo contro la Juventus. Il divario tra le toscane e le romagnole – quarte in classifica - sale a otto lunghezze e, nella prossima giornata della poule, le due compagini si affronteranno nuovamente a Bagno a Ripoli. Un'eventuale vittoria delle gigliate avvicinerebbe di molto la matematica qualificazione alla Uefa Women's Champions League.

Chi invece l'ha già ottenuta è la Juventus Women che ha battuto proprio le neroverdi. Le bianconere chiudono di fatto la loro stagione qui non avendo altri fronti su cui combattere e avendo ormai mollato anche la battaglia per un'eventuale remuntada nei confronti della Roma. Anche la Fiorentina ha perso troppo terreno nel corso delle ultime settimane e quindi, salvo clamorosi ribaltamenti di fronte, non può più ambire a sua volta alla seconda piazza. Per la Juventus Women ora è il momento di guardare alla prossima stagione. C'è da sistemare la questione legata alle veterane del gruppo nonché decidere quelle che saranno le strategia di calciomercato.

Chiudiamo con la Primavera Femminile che vince in trasferta il derby contro l'Arezzo per 0-5 frutto delle reti di Bedini (doppietta), Mailia, Ciabini e Pensante. La squadra allenata da Nicola Melani sale a trentadue punti ma è fuori dai giochi scudetto. Domenica prossima al Viola Park il torneo per le under 19 si chiuderà con la visita della Lazio ultima in classifica e già matematicamente retrocessa in Primavera 2. Chiudere con il terzo successo consecutivo sarebbe sicuramente un bel modo di salutare la stagione ma fa anche aumentare i rimpianti per la stagione che poteva essere e che invece non è stata.