FEMMINILE: LA CRISI CONTINUA. PARI COL SASSUOLO ED EUROPA LONTANA. COLPO PRIMAVERA

Dopo la sconfitta a sorpresa contro il Como, la Fiorentina Femminile aveva una grossa chance di lasciarsi alle spalle il periodo buio. Sfortunatamente non ha saputo approfittarne. Al Viola Park è arrivato il modesto Sassuolo che è riuscito, nonostante tutto, a strappare un punto prezioso. Dopo il vantaggio delle ospiti con l’ex di turno Davina Philtjiens, le gigliate hanno imposto il proprio gioco pervenendo al pareggio con Severini su rigore prima dell’intervallo. Nella ripresa le toscane prendono possesso del campo e mettono alle corde le emiliane. La solita assenza di una ragazza che faccia reparto offensivo ha impedito che le occasioni capitate alle padrone di casa diventassero più pericolose. Al termine dei novanta minuti il risultato rimane invariato sull’1-1. Per il Sassuolo la classifica si muove poco, per la Fiorentina è la certezza di essere in crisi di risultati. Nel mezzo della settimana c’è stato anche il confronto di Coppa Italia contro il Milan sempre al Vismara di Milano. Dopo il vantaggio, sempre siglato da Severini dagli undici metri, le rossonere hanno pareggiato grazie ad Arrigoni. Tutto sarà perciò deciso nella gara di ritorno al Viola Park.

La Fiorentina non sa più vincere. E gli innesti di mercato non hanno portato a quella differenza che in molti speravano. Sebbene occorra ancora tempo alle nuove entrate di assimilare i principi di gioco del mister De La Fuente, e capire il modo di giocare in Italia, c’è già chi pensa che i nuovi acquisti siano in realtà dei bidoni. Ma, cosa ancora più importante, dell’acquisto che viene richiesto ormai da mesi – ossia quello di una punta centrale – non vi è alcuna traccia. Totale improvvisazione da parte dei dirigenti gigliati che non hanno ancora capito quali sono le mancanze principali della rosa. Intanto anche la presa del tecnico argentino sulle sue ragazze continua sempre più a latitare. Segnale che forse nello spogliatoio qualcosa si è guastato. Una storia parallela a quella della squadra maschile che sta vivendo un periodo simile. L’unico modo per uscirne è quello di confrontarsi col gruppo, rimettersi in marcia con unione d’intenti e ricominciare a vincere. Sabato prossimo la Fiorentina è attesa dalla difficile trasferta di Formello contro la Lazio in gran ripresa. Tre punti contro le biancocelesti cancellerebbero in un solo colpo le critiche piovute addosso alla squadra e aiuterebbe ad alzare il morale di un gruppo che dopo aver perso la Supercoppa nel giorno dell’epifania, sembra aver smarrito anche se stesso.

Intanto si attendono novità dal mercato. Le indiscrezioni parlano di una società alla ricerca di ulteriori due profili da aggiungere alla rosa attuale. Dovrebbero arrivare a Firenze una centrocampista e, soprattutto, la tanto attesa punta. Tuttavia su quest’ultima c’è molto scetticismo, sia perché profili disponibili di qualità a gennaio non ce ne sono, sia perché l’investimento da effettuare sull’attaccate è molto elevato, e il rischio che possa rivelarsi sbagliato frena gli entusiasmi della dirigenza gigliata. Mancano ancora due settimane alla fine del mercato, vedremo come la società intende sopperire alle mancanze.

Una buona notizia arriva tuttavia dal fronte Primavera Femminile. Le ragazze allenate da Nicola Melani infatti, nel pomeriggio di domenica, hanno battuto le campionesse italiane in carica del Milan al Viola Park per 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio delle rossonere, la squadra under 19 femminile viola ha pareggiato grazie al rigore siglato da Benedetta Bedini per poi effettuare il sorpasso con Emma Tomassoni. Tre punti che rilanciano le giovani gigliate che si riportano così, grazie anche ai risultati maturati sugli altri campi, a sole tre lunghezze dall’ultimo posto disponibile in chiave Final Four. Tuttavia la vittoria col Milan evidenzia anche quanti punti abbia lasciato per strada la Fiorentina Primavera Femminile. Una squadra che ha le qualità per mettere sotto tutti ma che, in alcuni momenti, si è clamorosamente lasciata andare complicandosi il percorso da sé.