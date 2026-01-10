Fagioli vince il Top FV con la Lazio con percentuali bulgare. 2° De Gea

© foto di Federico De Luca 2026
Percentuali bulgare per quanto riguarda il migliore in campo della Fiorentina nel pareggio 2-2 contro la Lazio. Secondo i lettori di Firenzeviola.it, a prendersi la palma di migliore in campo è Nicolò Fagioli, autore dell'assist per l'1-1 e di almeno un salvataggio fondamentale a Roma. 70% dei voti per il centrocampista, secondo in classifica De Gea con l'11% e Gudmundsson terzo con il 9,93% delle preferenze. Questi tutti i voti nel dettaglio:

De Gea 11.27 %

Dodo 0.13 %

Comuzzo 0.8 %

Pongracic 0.34 %

Gosens 2.88 %

Fagioli 70.56 %

Parisi 1.34 %

Mandragora 0.27 %

Ndour 0.34 %

Gudmundsson 9.93 %

Piccoli 0.2 %

Kean 0.07 %

Solomon 1.27 %

Ranieri 0.2 %

Nicolussi Caviglia 0.13 %

Marì 0.27 %