Fagioli vince il Top FV con la Lazio con percentuali bulgare. 2° De Gea
FirenzeViola.it
Percentuali bulgare per quanto riguarda il migliore in campo della Fiorentina nel pareggio 2-2 contro la Lazio. Secondo i lettori di Firenzeviola.it, a prendersi la palma di migliore in campo è Nicolò Fagioli, autore dell'assist per l'1-1 e di almeno un salvataggio fondamentale a Roma. 70% dei voti per il centrocampista, secondo in classifica De Gea con l'11% e Gudmundsson terzo con il 9,93% delle preferenze. Questi tutti i voti nel dettaglio:
De Gea 11.27 %
Dodo 0.13 %
Comuzzo 0.8 %
Pongracic 0.34 %
Gosens 2.88 %
Fagioli 70.56 %
Parisi 1.34 %
Mandragora 0.27 %
Ndour 0.34 %
Gudmundsson 9.93 %
Piccoli 0.2 %
Kean 0.07 %
Solomon 1.27 %
Ranieri 0.2 %
Nicolussi Caviglia 0.13 %
Marì 0.27 %
