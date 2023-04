FACOLCUP, Squadre: Ingegneria, Gestionale e Meccanica

Manca sempre meno all'inizio della FacolCup 2023, torneo di calcio a 11 interfacoltà dell'università di Firenze pronto a prendere il via lunedì prossimo. RadioFirenzeviola sarà media partner dell'evento e vi presenterà le singole squadre. Oggi sta alla Facoltà di Ingegneria, a quella di Ingegneria Gestionale e di Ingegneria Meccanica.

INGEGNERIA

Altra new entry in questa edizione della Facol Cup, la Facoltà di Ingegneria, sorteggiata nel Girone B del torneo, inizierà il proprio percorso il 26/4 contro la facoltà di umanistica, sul campo dell’Isolotto. La squadra sarà guidata da Nik Cinigiani, che promette bel gioco per provare a superare la fase a gironi, obiettivo prefissato dal Presidente Niccolò Melli, che si farà valere anche sul campo da gioco essendo parte della squadra. Il mister proverà a costruire i successi della propria squadra partendo dalla solidità della propria coppia difensiva, composta da Jacopo Silli giocatore dell’US Affrico, squadra che partecipa al campionato di Promozione e Niccolò Ciofi, giocatore del Firenze Ovest in eccellenza.

Curiosa anche la presenza di un giocatore di Baseball, Alessandro Ferrini, che si dice pronto a dare il 100% sul campo. La squadra confida nel supporto dei suoi compagni di facoltà, che dovranno spingere l ragazzi a raggiungere il risultato migliore possibile.

INGEGNERIA GESTIONALE

Sono umiltà, coesione e consapevolezza della leadership di molti elementi del roster le chiavi con cui la formazione di Ingegneria Gestionale si presenta ai nastri di partenza della seconda edizione della Facolcup, dopo essersi fermata appena sotto il podio nel 2022 a causa della sconfitta patita per 2-1 nella finale per il terzo posto contro Economia.

La compagine, capitanata da Leonardo Zoppi, quest'anno vedrà -a tenerne le redini dalla panchina- Filippo Piccini, il quale può vantare un'esperienza tanto da calciatore, maturata sin dalla tenera età ed a fronte della quale tuttora milita in Prima Categoria, quanto da allenatore, essendosi recentemente posto al timone di una squadra della scuola calcio della propria società. Quest'ultimo, peraltro molto entusiasta al pensiero dell'imminente avvio della manifestazione, crede molto nelle potenzialità del proprio équipe, ciascuno dei cui effettivi dovrà saper mettere le proprie migliori caratteristiche al servizio della causa remando, assieme a tutti gli altri, nella medesima direzione con l'obiettivo di ben figurare in un torneo pieno di insidie ed ostacoli.

Il tecnico, inoltre, sebbene non abbia ancora avuto modo di testare al completo l'intesa del proprio gruppo lo ritiene comunque ben determinato ed affiatato in vista di un esordio con il botto che dapprima, sul terreno del Belmonte, lo vedrà protagonista il 30 aprile nel sentitissimo derby contro Ingegneria Meccanica (il cui unico precedente, risalente alla fase a gironi della scorsa edizione, coincide con un successo di misura proprio di Gestionale firmato Granieri), match a cui farà poi seguito -una settimana più tardi- un'altra tostissima contesa che lo vedrà contrapposto alla squadra campione in carica, ossia Scienze Motorie.

Infine, a livello di rosa, è lo stesso Piccini a sottolineare come la propria formazione non presenti veri e propri top player ma, ad ogni modo, molti leader tra cui spiccano il già citato capitan Zoppi e Leonardo Sensoli; grande assente sarà invece -rispetto all'anno precedente, ove si è rivelato un autentico idolo della folla- l'attaccante Michel Mba che ha spesso saputo mandare in visibilio con le proprie reti una tifoseria da cui il Mister si aspetta sì il medesimo calore ma anche un contestuale incremento in termini quantitativi. Ciononostante, la principale ossatura che ha figurato nel 2022 è stata confermata e, al netto di qualche perdita, Ingegneria Gestionale potrà -anche grazie ad innesti più giovani e frizzanti- comunque dirsi più completa grazie ad un'inedita ed ampia copertura in ogni reparto.

INGEGNERIA MECCANICA

La facoltà di Ingegneria Meccanica, capitanata da Pietro Caselli, riparte con grande entusiasmo dopo la deludente esperienza della scorsa edizione della Facol Cup, quando il percorso della squadra si interruppe alla fase a gironi, anche per lo sfortunato infortunio di uno dei suoi uomini migliori, Pietro Vichi oggi presidente, che si dice molto orgoglioso della squadra costruita e pone come obiettivo minimo il superamento della fase a gironi.

La squadra è molto fiduciosa di raggiungere l’obiettivo, considerando i molti innesti e facendo affidamento sui giocatori di maggiore talento come Giuseppe Paccosi, fantasista con un esperienza passata in eccellenza con l’U.S.D Antella e Giorgio Mandragora, ragazzo fuorisede con un passato in promozione con l’A.S.D Fonteblande di Grosseto. La squadra ha già avuto modo di testare la propria forza sul campo, battendo in un amichevole l'ottima facoltà di Giurisprudenza con il risultato di 4-2. Il percorso della squadra di Via S.Marta, nel girone A del torneo inizierà il 30/4 contro la facoltà di Ingegneria Gestionale, derby molto sentito sia dentro che fuori dal campo, ma i ragazzi allenati da mister Mattia Vannelli si faranno trovare pronti per questa battaglia.