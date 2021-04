EMPOLI, Piace Accardi e non solo: da Ricci a Bajrami

Come vi abbiamo raccontato stamani (LEGGI QUI) sta prendendo piede l'idea di Pietro Accardi come nuovo collaboratore di Pradè nell'area tecnica e di mercato della Fiorentina. Quello dell'attuale ds dell'Empoli non è però l'unico nome dei cugini sui quali, più o meno di recente, si sono posati gli occhi viola. Piacciono infatti soprattutto tre profili, tutti giovani e due dei quali a centrocampo: se è noto da tempo l'interessamento nei confronti di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, più recente è - secondo quanto ci risulta - un avvicinamento, sempre e non oltre il pour-parler, verso Nedim Bajrami. Nord-macedone di nascita, svizzero di nazionalità ma albanese di passaporto calcistico, il centrocampista offensivo classe '99 ha attirato su di sé nuovi estimatori, tra cui la Fiorentina. Infine, piace anche il laterale difensivo mancino Fabiano Parisi: sul classe 2000 però le concorrenti non mancano e la volontà dell'Empoli sembrerebbe essere quella di puntarci anche in Serie A.