EMERSON (RFS) A FV, Cabral è un ottimo attaccante

Emerson Deocleciano, attaccante brasiliano classe ’99 dell'RFS, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA) soffermandosi anche sulla sfida a distanza con il connazionale Arthur Cabral. Di seguito un estratto di uno degli articoli più letti quest'oggi.

È già pronto, dunque, per la sfida a distanza con King Arthur?

“Sì, perché parliamo di un ottimo attaccante: è già entrato nel giro della Nazionale e quindi è per quello che lo conosco. È un calciatore molto bravo in area e sa fare gol: lo conosco abbastanza e posso dire che è pericoloso”.